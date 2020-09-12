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عدن - ياسمين التهامي - القبض على واحد من "أخطر السحرة"..شاهد ماذا كان بحوزته !

اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون بإصدار التوجيهات ورسم السياسات في اليمن. وقال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الشعب اليمني لا يقبل الوصاية والتدخل السافر في شؤونه وخصوصياته من أي طرف كان. واتهم ناطق الحوثيين الأمم المتحدة بالمداهنة وممارسة الخداع والتضليل حين يصبح موقف ما وصفها بدول العدوان(التحالف العربي) على المحك. وأضاف أن "كل العالم يعرف أن العدوان والحصار على اليمن قرار أمريكي بريطاني تنفذه أدواتهم كالسعودية والإمارات وهم من يفرض حظرا شاملا على اليمن حتى اليوم". وأكد عبد السلام أن جماعته ملتزمة بموقفها في إيقاف الحرب بوقف شامل لإطلاق النار برا وبحرا وجوا وإيقاف كافة الأعمال العسكرية والاستطلاعية وإنهاءً كاملاً للحصار ثم السماح للحل السياسي دون تهديد بالحرب أو الحصار أو بأي وسيلة من وسائل ما وصفه بالعدوان الاقتصادية والإنسانية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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