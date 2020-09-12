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عدن - ياسمين التهامي - فتاة مصرية ذهبت لتعيش مع والدها بعد طلاقها فحدث مالم يخطر على بال أحد..!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في مصر من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف . وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بحسب صحيفة الوطن المصرية ، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، استمر في تلك العلاقة ، حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة. وأضافت التحريات والتحقيقات ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقي القبض عليه ، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية. وفجر المتهم مفاجأة حين كشف أن ابنته قد حملت منه ، مشيراً إلى أنه كان يعطيها حبوباً لمنع الحمل ، ولكنه حملت منه .

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