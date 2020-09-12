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عدن - ياسمين التهامي - القوات الحكومية تسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين بمحافظة الجوف !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت القوات الحكومية في على مركز قيادة وغرفة للاتصالات اللا سلكية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمحافظة الجوف، في شمال شرق اليمن. وقال مصدر عسكري، إن السيطرة على الموقع تمت إثر عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المدعومة من إيران وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها. وأضاف المصدر، وفقا لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول مليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار. وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبدت فيها المليشيا المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة. يشار الى ان قوات الجيش استعادت مطلع الأسبوع المنصرم، مناطق استراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون الهنادية وجبل حويشان

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