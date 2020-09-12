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عدن - ياسمين التهامي - رفضت تغييب المتهم الأول بالجريمة.. مسيرة غاضبة في صنعاء تطالب بالقصاص من قتلة عبد الله الأغبري ..!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اليوم السبت، في العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة تطالب بالقصاص من قتلة الشاب عبد الله قائد الأغبري، في الحادثة البشعة التي هزت الرأي العام في اليمن، وذلك غداة بث اعترافات أربعة من المتهمين بقتل الأغبري، وإخفاء اعترافات المتهم الخامس والمشارك الرئيسي بالجريمة. ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بالقصاص من المجرمين والالتزام بالشفافية وعدم محاولة طمس ملامح الجريمة. ورفض المتظاهرين التستر على أي مشارك في جريمة القتل وتغييب المتهم الأول بالجريمة في التسجيل المصور، الذي تجاهل الإشارة إليه أو التطرق لدوافع الجريمة . وتصاعدت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ التي شكلتها جماعة الحوثيين، مساء الجمعة، اعترافات المحتجزين الأربعة على ذمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، وأخفت اعترافات المحتجز الخامس والمشارك الرئيسي بالجريمة. وعرض التسجيل ما بدا أنها اعترافات مكتوبة، أو محفوظة سلفا لأربعة متهمين، هم صاحب محل الهواتف النقالة الذي كان يعمل فيه الأغبري، وثلاثة من عامليه، بينما غاب المتهم الخامس.

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