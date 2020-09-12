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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. أمريكا تتهم 24 مسؤولاً سعودياً بالإرهاب بينهم أمير بارز ووزير سابق على خلفية تفجيرات سبتمبر! (أسماء)

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جديد اب برس

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ت المحكمة الاتحادية الفيدرالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أمراً يقضي بمثول 24 مسؤولاً سعودياً حالياً وسابقاً للشهادة في قضايا رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر والتي وقعت عام 2001 إبان حكم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. وحسب الأمر القضائي، فإن ذلك يأتي لتقديم المسؤولين السعوديين إفادات حول معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر والذي قتل فيه ما يقرب من 3000 أمريكي. ومن بين المسؤولين السعوديين الأمير بندر، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، ورئيس الأركان السعودي منذ فترة طويلة، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان، وفق ما أورد موقع “ياهو نيوز”. آآ وحسب عائلات الضحايا، فإن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمر لإثبات أن بعض المسؤولين السعوديين كانوا إما متواطئين في الهجمات أو على علم بدعم المملكة لبعض منفذي الهجمات في الأشهر التي سبق الحدث. آ وحسب الموقع الأمريكي، فإن تأثير الحكم يعتمد على رغبة الحكومة السعودية جعل مواطنيها متاحين للشهادة، لا سيما أنه يشمل بعض الشخصيات رفيعة المستوى الذين لم يعودوا يشغلون مناصب رسمية وبالتالي لا يمكن إجبارهم على الشهادة. وأضاف الموقع: “أي تحدٍ صريح لحكم المحكمة من قبل السعوديين، أو مقاومة بعض الشخصيات المذكورة أسماؤهم، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العلاقة التي توترت بالفعل بسبب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل نحو عامين.

الجدير ذكره، أن السعودية تواجه اتهامات منذ عشرين عاماً بمسؤوليتها غير المباشرة عن أحداث هجمات 11 سبتمبر والتي نفذها سعوديين وعدد آخر من جنسيات أخرى، حيث تواصل المملكة دفع الأموال الطائلة مقابل حماية وصمت الإدارة الأمريكية. المصدر: وطن