شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سمع زوجته تستغيث .. وحينما حاول الدفاع عنها كانت الفاجعة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب سمع زوجته تستغيث .. وحينما حاول الدفاع عنها كانت الفاجعة (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة مقتل شاب حاول الدفاع عن زوجته، حينما سمعها تستغيث في منطقة الهرم بمصر. وقال شهود عيان، إن زوجة المجني عليه استغاثت به بسبب خلافات خاصة بأسرتها مع آخرين، وعندما توجه لحل الخلاف، أطلق عليه شخص طلقتين أسفرتا عن مقتله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب سمع زوجته تستغيث .. وحينما حاول الدفاع عنها كانت الفاجعة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.