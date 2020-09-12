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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة- نجاة 3 صحفيين من حادث مروري مروع في شبوة

نجا 3 صحفيين عقب تعرض مركبتهم لحادث مروري مروع في شبوة.

وتعرض الزملاء: ياسين الزكري، وبسام غبر، وحمدي رسام، لحادث مروري في منطقة العقلة بالخط المؤدي لمدينة عتق، أثناء عودتهم من تنفيذ دورة تدريبية حول صحافة التعايش بالمكلا ومأرب.

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