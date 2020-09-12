فرق المشتركة تفكك عبوة ناسفة في الطريق بين التحيتا والخوخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة في الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري: إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة. وأكد المصدر أن أفراد الفِرَق الهندسية في اللواء الثاني عشر عمالقة عثروا على العبوة الناسفة المزروعة على الخط الترابي، وتمكنوا من تفكيكها وإبطالها.

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