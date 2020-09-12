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فرق المشتركة تفكك عبوة ناسفة في الطريق بين التحيتا والخوخة بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

فرق المشتركة تفكك عبوة ناسفة في الطريق بين التحيتا والخوخة بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكنت الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة في الحديدة.

 

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وقال مصدر عسكري: إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة.

 

 وأكد المصدر أن أفراد الفِرَق الهندسية في اللواء الثاني عشر عمالقة عثروا على العبوة الناسفة المزروعة على الخط الترابي، وتمكنوا من تفكيكها وإبطالها.

 

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