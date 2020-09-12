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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرق المشتركة تفكك عبوة ناسفة في الطريق بين التحيتا والخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة في الحديدة.
وقال مصدر عسكري: إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة.
وأكد المصدر أن أفراد الفِرَق الهندسية في اللواء الثاني عشر عمالقة عثروا على العبوة الناسفة المزروعة على الخط الترابي، وتمكنوا من تفكيكها وإبطالها.
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