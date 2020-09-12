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المشتركة تكسر هجوماً حوثياً بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

المشتركة تكسر هجوماً حوثياً بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة هجومًا حوثيًا في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة خاضتها في الساعات الماضية.

 

 وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: إن المليشيات الحوثية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية.

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وأكدت المصادر أن ابطال القوات المشتركة كانوا بالمرصاد للمليشيات الحوثية وتمكنوا من التصدي للهجوم وأوقعوا في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى، وأجبروهم على التراجع يجرُّون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار.

 

 وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية بأيدي القوات المشتركة في مختلف المناطق جراء خروقاتها المتكررة وتصعيدها المستمر في محافظة الحديدة.

 

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