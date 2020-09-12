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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت المليشيات الحوثية الإجرامية قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية المختلفة في ظل صمت وتجاهل أممي.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في مركز المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بصورة همجية.
وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها على منازل المواطنين بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح القناصة.
ويُذكر أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران قامت يوم أمس بقصف المدينة وألحقت أضرارًا كبيرة بمنازل المواطنين، وخلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي والسكان
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