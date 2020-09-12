مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت المليشيات الحوثية الإجرامية قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية المختلفة في ظل صمت وتجاهل أممي.

Advertisements وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في مركز المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بصورة همجية. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها على منازل المواطنين بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح القناصة. ويُذكر أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران قامت يوم أمس بقصف المدينة وألحقت أضرارًا كبيرة بمنازل المواطنين، وخلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي والسكان

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