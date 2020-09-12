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الملك سلمان يصدر امرا ملكيا هاما

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، أمراً ملكياً ترقية 523 عضواً إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام في المملكة سعود المعجب الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات مشيراً إلى أنها ستعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل وفق وكالة الأنباء

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