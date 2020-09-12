ماهو السحر القوى الذي يصنعه تناول الحليب بالعسل صباحًا في جسمك

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يزيد بن سلمان - شبوة - يساعد مشروب الحليب بالعسل صباحاً في تقوية العظام خاصة وأن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، كما أن العسل يساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.

ويعمل هذا المشروب على علاج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر؛ فيما يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة ،

كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم. ويعد الحليب بالعسل علاج فعال للإمساك المزمن، كما يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة،

ويمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم. ويعتبر هذا المشروب مهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء؛ بينما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.

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