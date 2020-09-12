شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تقر تعديلاً كبيراً في أسعار الوقود.. كم أصبح سعر جالون 20 لتر؟! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مراجعات لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر سبتمبر أيلول الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، جاءت أسعار سبتمبر على النحو الآتي:



بنزين 91:

1.47 ريال لكل لتر ( 29.4) لكل 20 لتر بدلا من 1.43 ريال في شهر أغسطس

بنزين 95:

1.63 ريال لكل لتر بدلا من 1.60 ريال في شهر أغسطس

والديزل 0.52 لكل لتر

والكيروسين 0.70

وغاز البترول المُسال 0.75

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

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