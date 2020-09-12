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عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ : هذه الأنظمة الخليجية كانت تنام في فراش واحد مع إسرائيل!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإعلامي السوري ‘‘فيصل القاسم’’ المذيع بقناة الجزيرة القطرية من تطبيع البحرين والإمارات معع الاحتلال الصهيوني، والضجة الإعلامية التي رافقت الإعلان. وقال القاسم عبر "تويتر" : إن "‏الضجة الإعلامية حول التطبيع سخيفة جداً... هل سمعتم بالذي كان ينام مع عشيقته لسنوات وسنوات ثم أعلن فجأة أنه تزوجها؟ هذه هي كل القصة من طقطق لسلام عليكم". وأضاف: "‏للعلم.. الضجة الإعلامية حول التطبيع مفيدة جداً للمطبعين لأنها تُظهرهم على أنهم كانوا يقاطعون إسرائيل في السابق بينما في الحقيقة كانوا ينامون في فراش واحد ثم أعلنوا فجأة عن الزواج". المصدر: تويتر

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