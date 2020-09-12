شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان السامعي يكشف عن حقيقه توسطه في قضية ”عبدالله الأغبري” ودفع 100 مليون لأسرة المجني عليه للتنازل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلطان السامعي يكشف عن حقيقه توسطه في قضية ”عبدالله الأغبري” ودفع 100 مليون لأسرة المجني عليه للتنازل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عضوء المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي ، سلطان السامعي، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن توسطه في قضية عبدالله الأغبري ومحاولة إقناع أسرة الاغبري للتنازل مقابل 100 مليون دية. وقال السامعي على صفحته بالفيسبوك، إن من أراد أن يلعن نفسه فليكذب، مشيرا إلى ان هناك من يدعون انه يتوسط عند اسرة الاغبري المغدور لحل القضية عرفيا. وأضاف، القضية هزت المجتمع اليمني، وانا مع المظلوم المغدور . آ وأكد السامعي، ان ما ارتكبه الجناة ضد المجني عليه عبدالله الاغبري، سابقة لم تحدث من قبل ولا تنتمي باي صورة من الصور لاخلاقنا واعرافنا وديننا ونخوتنا اليمنية العربية الاصيلة، مضيفا: “يجب بتر اليد التي تستضعف الناس وتعتقد بان حقهم سيضيع.. التهاون في قضية كهذه ستنتهي بحوادث اكثر بشاعة.. ويجب ان ياخذ القانون مجراة وباسرع وقت”. وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن قيام سلطان السامعي بالتوسط بقضية الاغبري وتقديم مائة مليون لاسرته للتنازل عن القضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان السامعي يكشف عن حقيقه توسطه في قضية ”عبدالله الأغبري” ودفع 100 مليون لأسرة المجني عليه للتنازل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.