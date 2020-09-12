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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول فيديو لـ مواطن يمني ينهار بالبكاء بطريقة هستيرية تهز جبال اليمن على تعذيب الأغبري حتى الموت.. فيديو

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يمني وهو ينهار بالكباء من شدة الصدمة والألم والقهر بعد مشاهدة الفيديو للمغدور عبدالله الاغبري وتعذيبه حتى الموت من قبل 5 آ اشخاص لا يعرفون الرحمة ولا ينتمون إلى اليمنيين بصلة . وشبه المواطن المتعاطف مع قضية الاغبري القتلة بيهود اسرائيل وأمريكا واستنكر أن يكونوا يمنيين او من صنعاء او يعرفون شيء عن القبيلة . آ

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