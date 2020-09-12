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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أخطاء واضحة للعيان ظهر فيها عصابة المجرمين قتلة عبدالله الأغبري .. ومليشيا الحوثي تقع في الجريمة دون قصد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وسائل الاعلام التابعة للمليشيا الحوثية تسجيلا مصوراً تظهر فيه اعترافات اربعة مصورين ومجرمين من خلال تعذيبهم للمغدور عبدالله الاغبري تحت عملية وحشية ابكت كل اليمنيين . وظهرت أخطاء فادحة أثناء تسجيل المقطع المصور للقتلة وهم يرتدون ملابسهم الانيقة وكأنهم يذهبون إلى نزهه عائلية وليس إلى حبل المشنقة من خلال الاعتراف بإزهاق روح انسان . وجاءت الفضيحة الثانية حين ظهر للمواطنيين عبر الفيديو ان القتلة يحفظون الكلام الذي تم تلقينهم اياه حفظاً مطلقا، ويرددونه دون خوف أو رهبة أو ندم. فيما قامت أجهزة الأمن التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بتقطيع اعترافات الجناة بما لم يشف غليل أحد، وبالذات عدم ذكرهم لسبب قيامهم بتلك الجريمة الشنعاء. وهو ما أكد لكل اليمنيين ضلوع قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية بتلك الجريمة التي تمت بسبب انكشاف جرائمهم المخلة بالشرف واطلاع الشاب الأغبري عليها، بعدما كانوا يستخدمون ذاكرة أي تلفون يصلحونه لفتاة بنسخ صورها وابتزازها للعمل معهم في عصابات دعارة وبيع ممنوعات.

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