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عدن - ياسمين التهامي - علاج مجاني من الطبيعة للسكر ووداعاً للادوية !

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جديد اب برس

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ر ارتفاع مستوى السكر في الدم من مؤشرات مرض السكري. وبينما يلجأ غالبية مرضى السكري إلى تناول الأدوية أو استعمال حقن الأنسولين لتنظيم معدل السكر في الدم، يمكن خفضه بطرق طبيعية في بعض الحالات. Ad وقالت الكاتبة كاترين مينر في تقريرها الذي نشره موقع "غيزوندهايت" الألماني، إن مستوى السكر في الدم يشير إلى مدى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم، الذي يعتبر بدوره مصدرا مهما للطاقة. ويعمل هرمونا الأنسولين والغلوكاغون على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما يساهم كل من الأدرينالين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية في التحكم في مستويات السكر بالدم. وأضافت الكاتبة أن المصابين بالسكري من النوع الأول يعانون من نقص هرمون الأنسولين، أما المصابون بالنوع الثاني فهم ينتجون كمية كافية من الأنسولين لكنها غير قادرة على نقل الغلوكوز إلى الخلايا. وفي كلتا الحالتين، يرتفع مستوى السكر في الدم مخلفا أضرارا جسيمة على الأعصاب والأوعية الدموية والعينين والكلى. وبالنسبة لمرضى السكري من النوع الأول فيجب الحصول على الإنسولين، ولا يوجد طريقة للتحكم بسكر الدم دون ذلك. أما بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني فهناك طرق لخفض السكر في الدم قد تغني عن الأدوية، مع ضرورة استشارة الطبيب أولا وقبل كل شيء. أيضا نشير إلى أنه مع تقدم مرض السكري من النوع الثاني وعدم التحكم به منذ بدئه، تصبح الحاجة للدواء أكثر، وقد يحتاج المريض لأخذ حقن الأنسولين مثل مريض السكري من النوع الأول. ويمكن أن نخفض نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني باتباع هذه النصائح. الابتعاد عن التوتر إذا كنت متوترا، فإن الجسم يفرز هرمون الإجهاد "الكورتيزول" الذي يعمل جنبا إلى جنب مع الهرمونات الأخرى مثل الغلوكاغون على رفع نسبة السكر في الدم. في هذه الحالة، يجب المحافظة على الهدوء والاسترخاء، والقيام بتمارين يومية مفيدة مثل اليوغا. كذلك، يلعب النوم دورا مهما، حيث أثبتت دراسات مختلفة أن قلة النوم تعزز هرمونات التوتر. تناول أغذية ذات مؤشر غلايسيمي منخفض بينت الكاتبة أن المؤشر الغلايسيمي (Glycemic Index) يظهر مدى تأثير الطعام الغني بالكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم ورفعها له بسرعة. ومن أبرز الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض نذكر: منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والخضار. كما يجب الابتعاد عن منتجات الدقيق الأبيض والفواكه المجففة والأطعمة التي تحتوي على السكر. تقليل الوزن إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الثاني وتعاني من زيادة الوزن، فعليك بالتأكيد العمل على تقليل وزنك. في الواقع، مع ارتفاع الوزن، تزداد الحاجة إلى هرمون الأنسولين. في المقابل، يمكن أن تؤدي خسارة الوزن إلى انخفاض نسبة السكر في الدم. وبالتالي، بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن فقدان 5% من الوزن في ظرف 6 أشهر أو سنة يعتبر نجاحا أوليا، بشرط أن يظل الوزن منخفضا بشكل دائم. تجنب استهلاك مقدار كبير من الدهنيات أكدت الكاتبة على ضرورة توفر الدهنيات في النظام الغذائي اليومي، لكن بنسبة غير عالية. وينبغي تجنب الأغذية التي تحتوي على الدهون المشبعة، الموجودة أساسا في الأطعمة الحيوانية مثل الزبدة والسمن وشحوم الحيوانات واللحم، لأنها تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين. لذلك، يوصى بتناول الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأسماك ومنتجات الصويا. أخذ الحذر من بعض المشروبات تساهم المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل عصائر الفاكهة والليمون المحلى، في زيادة نسبة السكر في الدم. في المقابل، يعتبر الشاي غير المحلى والشاي الأخضر مناسبا لمرضى السكري. تمرن بانتظام أثناء ممارسة الرياضة، تعمل عضلاتك بجهد أكبر وتستهلك الطاقة، وبسبب زيادة استهلاك الطاقة يتم حرق المزيد من الغلوكوز وينخفض ​​مستوى السكر في الدم. كما أن ممارسة الرياضة تسهل فقدان الوزن. إذا كنت قد مارست القليل من الرياضة أو لم تمارس أي رياضة حتى الآن، فلا داعي للإفراط في ممارستها، مثلا ابدأ بالمشي لمسافات قصيرة أو صعود الدرج بدلا من المصعد، ثم زد نشاطك تدريجا مع استشارة الطبيب.