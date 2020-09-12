الامن يلقي القبض على قاتل الوصابي في العاصمة الغيضة

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل...

البحث الجنائي يلقي القبض على القاتل في العاصمة الغيضة

المهرة/ ناصر حاكم بن عويض:

12 / سبتمبر / 2020م.

تمكنت ادارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة بكشف هوية الجاني الذي قام بقتل المواطن محمد سعد الوصابي

عصر يوم الجمعة بالعاصمة الغيضة شخص يدعى

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( ر ، ع ، م ، ا) الذي يبلغ من العمر ٢٥ عام والقاء القبض على القاتل الهارب في منطقة العبري بعد ساعات من حدوث الجريمة.

وتوصل فريق التحري بعد جمع الاستدلالات والمعلومات من مسرح الجريمة من قبل فريق البحث الجنائي وبتعاون مع المواطنين تم تحديد هوية الجاني واصدار تعميم.

تكللت بضبط المتهم الذي ارتكب الجريمة وتم اخذ اقواله ومواجهتة بالادلة التي تثبت تورطة في الجريمة حيث اعترف بالجريمة وتم ايداعة السجن لإستكمال الاجراءات القانونية بشأنه.

كما أشاد مدير قسم التحريات في مديريه الغيظة الملازم فضل صالح الذكى بجهود مدير الأمن العام و ادارة البحث الجنائي والمحققين المكلفين بمتابعة القضية الذي تكللت جهودهم بكشف هوية القاتل والتعميم عليه .

وشكراً الذكى كل من اهتم وبادر وبذل جهد وبحث حتى لحظة القبض على القاتل .