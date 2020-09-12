مستشار رئاسي يمني يخاطب أبطال مارب: لكم الصدر في العالمين ولعدوكم القبر

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يزيد بن سلمان - شبوة - خاطب مستشار رئاسي يمني، الخميس، أبطال مارب قائلا: لكم الصدر في العالمين ولعدوكم القبر.

وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" "لكم أبطال مأرب القدوة والفخر والعزة، ولكم الصدر في العالمين ولعدوكم القبر".

وأكد أن "مأرب تعلمنا معنى الصمود والثبات على الحق، معنى التضحية من أجل الوطن، مأرب تأخذنا إلى العلا وتقدم لنا درساً آخر في التاريخ الوطني العسكري، وتاريخ المقاومة الحرة".

وأضاف: لك يا مأرب نحني الرؤوس، ولك يا مأرب نعظِّم السلام.

وكان الشيخ القبلي التابع لقبيلة مراد، محمد قاسم بحيبح، أكد في رسالته لأبناء قبيلته على أن "الشدائد مصانع الرجال وكلما اشتدت النار تشكل الحديد".

وتابع: فلتتشكلوا رمحاً في صدر أعدائكم وأعداء الله(في اشارة الى مليشيا الحوثي)، كونوا يداً واحدة ثابتة، ما هُزمت قوم وهي على قلب رجل واحد".

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