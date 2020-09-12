“ميد" تقدم شحنة معدات وأجهزة حماية صحية لمستشفى حيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

استلم مكتب الصحة بالحديدة معدات وأجهزة وأدوات حماية صحية للكادر الطبي بالمحافظة والمقدم من قبل منظمة ميد جلوبال ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.



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ودشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل استلام الشحنة المخصصة لمستشفى حيس العام ومركز العزل بمديرية الخوخة لمجابهة وباء كورونا المستجد كورونا.

وأشاد الأهدل بدور منظمة ميد جلوبال لمساهمتها بتقديم هذه الشحنة التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا وحماية الكوادر الطبية من خلال رفدهم بوسائل الحماية التي نعاني من نقص في توفيرها بشكل كاف.

بدورها أوضحت مديرة البرامج بمنظمة ميد جلوبال الأمريكية باليمن أسماء دنيا، أن المساعدات الطبية تأتي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للكادر الطبي، حيث تهدف إلى تحسين القطاع الصحي ورفع كفاءة وخدمات المستشفيات والمراكز الصحية لمجابهة جائحة كورونا.