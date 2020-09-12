أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

التحالف يشن سلسلة غارات على أهداف حوثية في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/500590/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات حوثية في منبه بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/500592/ حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت https://www.elyamnelaraby.com/500594/ "المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/500599/ Advertisements مقتل شاب برصاص عصابة في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/500600/ تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا شمال غربي الضالع https://www.elyamnelaraby.com/500602/ تقدم كبير لقوات الجيش في جبهات الجوف https://www.elyamnelaraby.com/500614/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا بشدا الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/500615/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/500619/

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