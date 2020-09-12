شكرا لبحثكم عن خبر تقرير دولي يكشف عن تجنيد الحوثيين لعشرات الفتيات لغرض التجسس والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، عن تجنيد المليشيات الحوثية، ما يقرب من 30 فتاة مراهقة كجواسيس ومسعفين وحراس وأعضاء في قوة مؤلفة من النساء بالكامل تدعى "الزينبيات".

وسلط التقرير الذي استند إلى أكثر من 400 رواية، الضوء على تعرض جيل من أطفال اليمن، لأضرار لا حد لها من خلال تجنيد الأطفال وإساءة المعاملة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعليم.

ووثق التقرير الاممي، 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل عدة أطراف، موضحا ان المليشيا جندت صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات من مدارس ومناطق حضرية فقيرة ومراكز احتجاز من خلال الحوافز المالية والاختطاف والتجنيد من قبل أقرانهم والتلقين العقائدي.

كما تلقى الفريق أيضا تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ 34 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاما، بين يونيو عام 2015 ويونيو عام 2020، لاستخدامهن في التجسس، إضافة الى تجنيد أطفالا، وحراسا، ومسعفين، وأعضاء في الزينبيات.

وجاء في التقرير، ثمة مزاعم بأن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي، والزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن.

يشار إلى أن كتائب الزينبيات الحوثية تشكلت أواخر العام2017، عقب المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء بين الحوثيين والرئيس السابق صالح، وما أعقبها من خروج مظاهرات نسوية قادتها ناشطات حقوقيات للمطالبة بالكثير من المطالب الأساسية والقضايا الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان.