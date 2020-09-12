مليشيا الحوثي تختطف عشرات الأطفال في ذمار وتعزز بهم إلى جبهات القتال

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على اختطاف عشرات الأطفال من عدة أحياء سكنية بمحافظة ذمار، نتيجة العجز في المقاتلين التي تعاني منه المليشيات. وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي اختطفت منذ بداية الأسبوع الجاري عشرات الأطفال من مدينة ذمار وعدد من مديرياتها، ودفعت بهم للقتال في صفوفها بعدة جبهات. المصادر أوضحت، أن من بين الأطفال المختطفين، نجل مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار، "عبدالاله محمد قاسم الماوري" (13 عام) ، وهو وحيد والديه، حيث تم إختطافه عصر الثلاثاء من حارة عزان مدينة ذمار. وتابعت المصادر، أن من بين المختطفين أيضاً الطفل "عبد الرحمن قايد فاضل الرباط"، من بيت الرباط عزلة النوبتين مديرية عتمة غرب محافظة ذمار، بالإضافة إلى عشرات الأطفال من مناطق عدة. وأوضحت المصادر أن مجموعات التواصل الإجتماعي بمحافظة ذمار تحولت إلى إعلانات فقدان لعدد من الأطفال، في ذات الوقت التزمت مليشيا الحوثي الصمت إزاء البلاغات التي تقدم بها أهالي الأطفال المختطفين. الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية سبق وأن أختطفت عشرات من محافظة ذمار وغيرها من المحافظات، بعضهم أعادتهم المليشيات إلى أهاليها جثث هامدة.

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