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يزيد بن سلمان - شبوة - الجرائم تتوالى .. جريمة جديدة لشاب من أبناء تعز في قلب صنعاء



اعلنت مصادر محلية في صنعاء أن شاباَ من ابناء محافظة تعز تم قتلة في قلب صنعاء داخل سيارتة.

وقالت المصادر ان الشاب سعيد عبد الولي سعيد الأكحلي والذي يعمل في مجال بيع الأدوية تم قتله داخل سيارته بالقرب من جامعة الإيمان في أمانة العاصمة صنعاء يومنا هذا.

وطالب ناشطون الأجهزة المختصة في صنعاء بالقبض على المجرمين وإحالتهم إلى القضاء لأخذ جزاءهم العادل . يذكر ان الجرائم تتوالى في مناطق سيطرة الحوثيين ولازالت قضية عبدالله الاغبري تشعل الرأي العام