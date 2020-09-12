شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة بحق مريض نفسي إرتكبها الحوثيين في الفاخر شمال الضالع والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت مصادر محلية في عزلة الأعشور بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع الخاضعة لسلطة الحوثيين ان مليشيا الحوثي اقدمت امس الخميس على قتل شاب مصاب بمرض نفسي في منطقة الشعراء.

Advertisements

وقالت المصادر ان شاب يدعى يعقوب علي صالح سلمان مصاب بحالة نفسية اطلقت عليه النار بوحشية وأردته قتيلاً دون معرفة الاسباب.

وبحسب المصادر فان مليشيا الحوثي تمارس القتل والاعتقال والاختطاف بحق ابناء العود دون اي ذنب انهم رفضوا القتال في صفها .

وذكرت المصادر ان مختل عقلياً يدعى عبدالله قحطان المنصوب"اليمني" اختطفوه من الطريق في منطقة عزاب قبل شهور ولازال مخفي لايعلم عنه شيئاً وترجح المصادر انه تم تصفيته بعد مقتل يعقوب سلمان.

