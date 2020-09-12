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جريمة بشعة بحق مريض نفسي إرتكبها الحوثيين في الفاخر شمال الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اعلنت مصادر محلية في عزلة الأعشور بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع الخاضعة لسلطة الحوثيين ان مليشيا الحوثي اقدمت امس الخميس على قتل شاب مصاب بمرض نفسي في منطقة الشعراء.

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وقالت المصادر ان شاب يدعى يعقوب علي صالح سلمان مصاب بحالة نفسية اطلقت عليه النار بوحشية وأردته قتيلاً دون معرفة الاسباب.

وبحسب المصادر فان مليشيا الحوثي تمارس القتل والاعتقال والاختطاف بحق ابناء العود دون اي ذنب انهم رفضوا القتال في صفها .

وذكرت المصادر ان مختل عقلياً يدعى عبدالله قحطان المنصوب"اليمني" اختطفوه من الطريق في منطقة عزاب قبل شهور ولازال مخفي لايعلم عنه شيئاً وترجح المصادر انه تم تصفيته بعد مقتل يعقوب سلمان.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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