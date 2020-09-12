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يزيد بن سلمان - شبوة - الحكومة اليمنية تعلن موقفها بشأن التطبيع مع اسرائيل

اعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رفضها التطبيع مع اسرائيل دون "اعادة الحقوق الى اهلها وفقا لمبادرة السلام العربية"، حسب وزير الخارجية محمد الحضرمي. و قال الحضرمي ان اليمن" ستظل دائما إلى جانب اشقائها في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" وذلك غداة اعلان البحرين تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية كثاني بلد الخليجي بعد الامارات.

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