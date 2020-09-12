صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا بشدا الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، 12/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقال مصدر محلي إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصدر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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