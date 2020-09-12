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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير لقوات الجيش في جبهات الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
واصلت قوات الجيش ملاحقة فلول مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، سيطرت القوات الحكومية الجمعة، على مركز قيادة المليشيا وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها أبطال الجيش مسنودين برجال القبائل .
وأسفرت العملية كذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.
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