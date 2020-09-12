شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتشار زنا المحارم في السعودية ..شاب يفعل بأخته ما لا يمكن لأحد ان يتخيله ..وبعد ست سنوات حدثت الفاجعة التي كشفت المستور ..شاهد تفاصيل مروعة يهتز لها الوجدان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زنا المحارم نشاط جنسي يتم بين شخصين من ذات العائلة وتربطهم قرابة من الدرجة الاولى ينتشر بكثرة في كلاً من مصر وروسيا بشكل كبير ، ومؤخرا ظهرت حالات في كلا من السعودية وسوريا .

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وكانت اخر حوادث زنا المحارم التي تم الافصاح عنها في السعودية هي قضية الفتاة السعودية "غدير عودة الأحمدي" التي ظهرت الشهر الماضي في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع واتهمت خلاله شقيقها باغتصابها والتحرش الجنسي بها لمدة 6 سنوات، منذ كان عمرها 9 سنوات إلى أن أصبح 15 عاماً.

وعرضت الفتاة “غدير عودة الأحمدي” هويتها في مقطع فيديو سجلته، واتهمت شقيقتها وائل الأحمدي باغتصابها.

وقالت في مقطع الفيديو ان شقيقها "وائل الاحمدي" اغتصبها ، وانها حاولت بشتى الطرق أن تقنع أهلها ليتصرفوا التصرف الصحيح تجاه شقيقها لكن دون فائدة.

وقالت إنّ شقيقها أقسم يمينا على القرآن لذويها بعدما كشفت لهم حقيقته مُنكرا ما كان يفعل، وأكمل حياته وبقيت الحقيقة مخفيّة .

وأضافت: “انا اليوم اقف لأقول: (كفى .. كفى)”.

وقالت إنها ليست الضحية الوحيدة، ولكنها ليست في وارد الحديث عن معاناة فتيات أخريات.

وكشف أن شقيقها وائل ممرض بمستشفى الأمل في جدة.

وتابعت: “أنا الآن أمّ وكلّ همّي أن أحمي ولدي من ناس مثل وائل”.

وختمت بالقول إن شقيقها وائل مغتصب ومتحرش بالأطفال داعية الأباء والأمهات لحماية ابنائهم منه.

وعلى إثر ذلك، دشّن مغردون سعوديون هاشتاغ #وائل_الاحمدي_متحرش عبّروا من خلاله عن غضبهم من تصرفات شقيق الفتاة السعودية، وأبدوا تضامنهم الكامل معها .

وفي دراسة علمية نشرتها صحيفة "مكة " أجريت بالرياض حول زنا المحارم وتوصلت إلى أن 48% من ضحاياها من الأحياء الشعبية، وتصدر الأخ قائمة مرتكبي هذه الجريمة بنسبة 38 فيما ينسب إلى الأب ارتكاب 35% من تلك الجرائم، ويأتي زوج الأم في الترتيب الثالث بنسبة 23.8%

وأشارت الدراسة إلى أن 10% ممن تعاملوا مع مرتكبي الجريمة لم يتخذوا أي إجراء حيالهم، لعدم وعيهم بالإجراءات الواجب اتخاذها.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها باحثة علم اجتماع الانحراف والجريمة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الملك سعود لمياء الشهراني وحصلت بها على درجة الماجستير إلى أن جريمة زنا المحارم يجب التعامل معها باعتبارها أمرا موجودا، ويتطلب اتخاذ تدابير وقائية وتوعوية وتثقيفية للحد منها، وإن كانت لم تصل لحد مرحلة الظاهرة.

وأقرت الدراسة بندرة حالات الحمل الناتجة عن تلك الاعتداءات، وتتكتم غالبية الأسر التي تتعرض بناتها لحالات اعتداء، وتفضل عدم اللجوء للجهات المعنية. واستغرقت الدراسة 3 سنوات بين عامي 2012-2015م، قابلت خلالها الباحثة 126 فردا من المعنيين بالتعامل مع هذه الحالات، ويعملون في جهات مختلفة شملت الشرطة، وزارة الصحة، مستشفى الأمل للصحة النفسية، جمعية حقوق الإنسان، السجون.

وتعليقا على الدراسة قالت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان هذه النتائج لا تبعد عن الواقع، وقد وردتنا عدد من الحالات قمنا بإعادة توجيهها للشرطة أو الحماية الأسرية التابعة للشؤون الاجتماعية أو برنامج الأمان الأسري.

وقال نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى لـ"مكة" برغم أن المؤشرات العلمية التي حصلت عليها الباحثة كان مصدرها المتعاملين مع هذه القضايا وما توفر لديهم من معلومات من سجلات الضحايا، إلا أنه يصعب تعميمها على المجتمع، لذا نحن بحاجة إلى دراسة مسحية أكثر شمولا لتحديد مدى الانتشار والأسباب بشكل أكثر دقة.