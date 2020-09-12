ضمن حملة واسعة.. ميليشيات الانتقالي تختطف مسؤول محلي في سقطرى

اختطفت مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً، يوم الجمعة، مسؤول محلي في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، ضمن حملة واسعة دشنتها قبل ايام.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي، اختطفت مدير عام مكتب الثقافة في مديرية قلنسية، أحمد حديد بامقد، واقتادته إلى مكان مجهول.



وتأتي الحادثة امتداداً لحملة شملت 3 مسؤولين محليين ونحو 10 مدنيين، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات المناوئة للوجود الإماراتي وانقلاب مليشيات الانتقالي.



ومنذ سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الأرخبيل في 19 يونيو الماضي، شنت مليشياته حملات اختطافات شملت العشرات بينهم مسؤولين ونشطاء وصحفيين، بهدف إخضاع الرافضين لسيطرتها على المحافظة.



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