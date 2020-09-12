شكرا لبحثكم عن خبر الاستسلام الجماعي لعناصر المليشيات .. هروب من الجحيم إلى مؤسسات الدولة العادلة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تظهر مشاهد استسلام العناصر الحوثية في عدد من جبهات القتال، والتي تسلم نفسها طواعية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية بأن هناك حالة من الاطمئنان نحو الجيش وقيادته، وأنه سيحقق العدالة وسيعمل على تخليص اليمنيين من جحيم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي تزج بأبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى الموت والجحيم.

وكشفت المعارك المستمرة في جبهات محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء بأن الطاغي عليها هو حالة الاستسلام الجماعي للمليشيا، والذي لم يحصل بالصورة نفسها، منذ بدء العمليات العسكرية على الانقلاب الحوثي.

ويقرأ متابعون بأن الاستسلام للمجاميع الحوثية، هو نتيجة للهزيمة الشديدة، التي قد تدفعهم إلى الانتحار والزج بأنفسهم إلى محارق الموت، أو إعلان استسلامهم فور بدء الاشتباكات مع أبطال القوات المسلحة.

وأظهرت بعض “مقاطع” مسجلة للعناصر الحوثية المستسلمة مدى الحسرة التي يشعرون بها، وهم في بكاء وصراخ، يتحدثون بأنهم خدعوا بشائعات قياداتهم، التي زينت لهم المعارك عكس ما وجدوه، فالمليشيات لا تابه بحياتهم أو موتهم، ما تريده منهم فقط الرمي بأنفسهم إلى المجهول.

Advertisements

عن ذلك يقول (الباحث محمد علي) المتخصص في علم النفس: إن استسلام عناصر مليشيات الحوثي بشكل جماعي أمر طبيعي، وله عوامل ودوافع كثيرة، أبرزها الاعتراف بالهزيمة والضعف وإقرار علني بالانحراف عن القيم والفطرة السليمة وهذا لا يأتي إلا بعد صدمة قوية تجعل العقل يعيد حساباته، كما تجعل الضمير يصحو من سباته.

مشيراً إلى أن صدمة هذه العناصر المستسلمة ساعدتهم في اكتشاف مدى زيف وخداع قيادات المليشيا لهم.

وأضاف أن الاستسلام الجماعي قرار صائب، لأن غيره من الخيارات يعني الموت إما برصاص ونيران أبطال القوات المسلحة وهذا مؤكد أو على يد قيادة المليشيات والمشرفين بتهمة الخيانة والتراجع والانهزام، ومعروف عن المليشيا بأنها تقوم بإعدام المتراجعين من عناصرها.

وأشار إلى أن الكثير من العناصر المقاتلة مع المليشيات يفضلون الاستسلام وانتظار الإجراءات القانونية العادلة بحقهم، على البقاء في جحيم المليشيات التي تعرضهم للأخطار وتمارس بحقهم الابتزاز.