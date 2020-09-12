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يزيد بن سلمان - شبوة - إعلامي يمني يكشف ماذا فعل العمال في احد فروع محلات السباعي بصنعاء! قال الصحافي محمد مزاحم مستشار محافظ اب وسط البلاد في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره كما جاء: المدعو عبدالله السباعي لديه أكثر من فرع لبيع الجولات بالعاصمة صنعاء بالإضافة إلى فرع شارع القياده .. Advertisements هناك فرع آخر في شارع القصر جوار مطعم السريع بجانب محلات الشايف للجوالات.. وهذا المحل مازال شغال حتى الآن ..!! وقد قام العمال بإنزال اللوحة صباح يوم أمس وتغير الفواتير باسم محل اخر ..!! نأمل من الجهات الأمنية اتخاذ اللازم.

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