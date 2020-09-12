شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تعلن موقفها من التطبيع الخليجي الأخير مع إسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استنكرت الحكومة الشرعية، الجمعة، خطوات التطبيع التي تتبعها بعض دول الخليج العربي مع إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية في تغريدة لها على تويتر، وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة.

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وقالت إن الجمهورية اليمنية تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقهه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



واستنكرت خطوات تطبيع بعض دول الخليج مع إسرائيل، مؤكدة ألا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية.

وأعلنت دولة البحرين اليوم التطبيع مع إسرائيل لتكون ثاني دولة خليجية تطبع مع الكيان الصهيوني.