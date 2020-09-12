شاهد.. اعترافات صادمة لقتلة الشاب الأغبري (فيديو)

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يزيد بن سلمان - شبوة -
نشر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، الجمعة، فيديو مصور لإعترافات قتلة الشاب عبد الله الأغبري.
وظهر الفيديو أربعة من الجناة وهم يعترفون بتعذيب وقتل الشاب الأغبري واغلاق المحل حتى لايسمع الزبائن صراخه أثناء التعذيب.
وكان فيديو مسجل من كاميرا مراقبة في المحل الذي يعمل فيه الضحية أظهر تعرضه للضرب والتعذيب من قبل صاحب المحل وعماله الأربعة مستخدمين كابلات كهربائية وأدوات أخرى وتركوه ينزف حتى فارق الحياة.
وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.
وشهدت العاصمة صنعاء، مسيرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبد الله الأغبري وتنفيذ القصاص فيهم بموجب الشرع والقانون.
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