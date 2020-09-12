شكرا لبحثكم عن خبر بعملية نوعية.. الجيش يسيطر على مركز قيادة الحوثيين في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



سيطرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليوم الجمعة، على مركز قيادة الحوثيين في جبهة النضود بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش سيطرت على مركز قيادة الحوثيين وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة للجماعة، في جبهة النضود بمحافظة الجوف، إثر عملية نوعية نفذها بإسناد من رجال القبائل.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل ملاحقة الحوثيين في جبهة النضود، التي تلوذ بالفرار جراء هجمات الجيش المكثفة.



وأشار إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من المدرعات التابعة للجماعة.

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وكان المتحدث باسم قوات الجيش العميد عبده مجلي أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية نفذت هجوماً مباغتا من عدة محاور على مناطق ومواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة، وتمكنت على أثره من تحرير منطقة النضود بالكامل والتقدم إلى جبال «الشهلا».

وقال مجلي في تصريحات نقلها موقع الجيش أمس الخميس، إن «الجيش والمقاومة يواصلون التقدم لتطهير ما تبقى من المواقع، وسط انهيار معنوي ونفسي وفرار وتقهقر في صفوف الميليشيا الحوثية».

وأكد العميد مجلي أن المعارك مستمرة حتى تحرير كامل محافظة الجوف، مشيرا إلى أن الجيش والمقاومة الشعبية سيواصلون العمليات العسكرية التي تمكنت من خلالها سابقا من تطهير منطقة «الصبايغ»، وجبال «حويشيان»، و«المحازيم»، و«عرفان»، وتحرير مساحات واسعة في مختلف جبهات الجوف.

وتكمن أهمية المناطق التي تم تحريرها في أنها تمكن الجيش من قطع الطرقات على الحوثيين والعمل على تأمينها، وأهمها خط اليتمة - مأرب، والطريق باتجاه "بير المرازيق"، وكذلك الطرقات إلى مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وأطلق الجيش الوطني قبل أيام عملية عسكرية في محافظة الجوف لتحرير المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً وتخفيف الضغط على محافظة مأرب المجاورة التي يشن عليها الحوثيون أكبر هجوم منذ اندلاع الحرب.