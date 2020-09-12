شكرا لبحثكم عن خبر أول بيان للحوثيين عقب إعلان البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علقت جماعة الحوثيين الانقلابية على إعلان البحرين تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة.

وقالت الجماعة في بيان عاجل نشرته قناة المسيرة الناطقة:" لا نستغرب إعلان التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي، فالتحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية".



وأضافت :" لأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة".

Advertisements

وأشارت بالقول :" القضية الفلسطينية ارتاحت من عبء أنظمة لطالما ظلت توجه لها طعنات الغدر سرا واليوم تشهرها علنا"

كما قالت "نجدد وقوفنا إلى جانب الشعب البحريني في نضاله المشروع لاستعادة كرامته وسيادة دولته والتخلص من نظام التبعية والخيانة والاستبداد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.