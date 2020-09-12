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يزيد بن سلمان - شبوة - لجنة الطوارئ تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، الجمعة تسجيل 4 حالات إصابة جديدة في اليمن.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت 4 حالات إصابة جديدة حالتان منها في عدن وحالة في كل من الضالع وحضرموت.
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم الجمعة (2007) منها (580) حالة وفاة و(1211) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.
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