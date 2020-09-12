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يزيد بن سلمان - شبوة - لجنة الطوارئ تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات



أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، الجمعة تسجيل 4 حالات إصابة جديدة في اليمن.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت 4 حالات إصابة جديدة حالتان منها في عدن وحالة في كل من الضالع وحضرموت.

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وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم الجمعة (2007) منها (580) حالة وفاة و(1211) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.