شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. البحث الجنائي يكشف مفاجآت في قضية مقتل الشاب الأغبري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف البحث الجنائي بصنعاء تفاصيل التحقيق مع المتهمين الخمسة بتعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري.
ونشر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين فيديو مصور تحدث فيه النقيب محمد مشهور مدير بحث مركز شرطة الصياح حول تفاصيل التحقيقات مع الجناة.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين كشفت أمس الخميس، عن اعترافات جديدة من المتهمين بقتل الشاب عبدالله الأغبري في العاصمة صنعاء.
وقال العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة في بيان، إنه وخلال الساعات القادمة سيتم نشر اعترافات جديدة لقتلة الشاب الأغبري بعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية مع الجناة.
وأوضح العنسي بأن نتائج التحقيقات الأخيرة مع قتلة المغدور به عبدالله الأغبري كشفت عن معلومات جديدة حول ملابسات الجريمة البشعة ستعرض رسميا لأول مرة على وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة.
وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.
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