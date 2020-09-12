شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا شمال غربي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الضالع تجددت المواجهات المسلحة بين القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، في الساعة الأخيرة من السبت، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).

Advertisements وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية تخوص معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي شنت هجوما واسعا على مواقعها في جبهة قطاع باب غلق، شمالي مركز الفاخر، شمال غربي مديرية قعطبة. ووفقا للمصدر، يستخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في مواجهات وصفوها بـ"الشرسة". ورجح المصدر أن خسائر المليشيا فادحة تحت الكثافة النارية التي تشهدها جبهات القطاع والتي ما زالت مواجهاتها مستمرة حتى اللحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا شمال غربي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.