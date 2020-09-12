مقتل شاب برصاص عصابة في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

العربي

قُتل شاب برصاص عصابة مسلحة، صباح الجمعة 11 سبتمبر 2020م، في أحد أحياء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



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وذكرت مصادر محلية، أن عصابة مسلحة أطلقت النار على الشاب سعيد عبدالولي الأكحلي أثناء ما كان متواجدا بداخل سيارته في حي جامعة الإيمان.

ولفتت المصادر أن الشاب سعيد توفي على الفور، فيما لاذت العصابة بالفرار إلى جهة غير معلومة.