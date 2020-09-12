- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شاب برصاص عصابة في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
العربي
قُتل شاب برصاص عصابة مسلحة، صباح الجمعة 11 سبتمبر 2020م، في أحد أحياء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكرت مصادر محلية، أن عصابة مسلحة أطلقت النار على الشاب سعيد عبدالولي الأكحلي أثناء ما كان متواجدا بداخل سيارته في حي جامعة الإيمان.
ولفتت المصادر أن الشاب سعيد توفي على الفور، فيما لاذت العصابة بالفرار إلى جهة غير معلومة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب برصاص عصابة في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.