شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

كسرت القوات المشتركة، هجومًا حوثيًا في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، فيما قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا.



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وكبدت القوات المشتركة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة خاضتها في الساعات الماضية بالدريهمي.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كانوا بالمرصاد للمليشيات الحوثية وتمكنوا من التصدي للهجوم وأوقعوا في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى، وأجبروهم على التراجع يجرُّون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار