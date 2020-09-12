- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
كسرت القوات المشتركة، هجومًا حوثيًا في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، فيما قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا.
وكبدت القوات المشتركة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة خاضتها في الساعات الماضية بالدريهمي.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية.
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كانوا بالمرصاد للمليشيات الحوثية وتمكنوا من التصدي للهجوم وأوقعوا في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى، وأجبروهم على التراجع يجرُّون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار
كانت هذه تفاصيل خبر "المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.