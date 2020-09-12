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حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية غرباً.

 

 

 

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

 

 

والخليج العربي خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

 

 

 

وبحر عمان: خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 15:43 الثاني عند الساعة 07:12، والجزر الاول عند الساعة 11:22 عند الساعة 23:47.

 

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبوظبي 44 28 90 25

 

 

 

دبي 43 31 80 20

 

 

 

الشارقة 45 27 85 25

 

 

 

عجمان 43 28 80 25

 

 

 

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أم القيوين 44 29 85 20

 

 

 

رأس الخيمة 43 27 80 25

 

 

 

الفجيرة 38 30 85 25

 

 

 

العين 44 30 50 15

 

 

 

ليوا 48 26 90 10

 

 

 

الرويس 42 26 95 25

 

 

 

السلع 44 27 90 35

 

 

 

دلما 38 31 95 50

 

 

 

طنب الكبرى 39 30 80 45

 

 

 

طنب الصغرى 39 30 80 45

 

 

 

أبو موسى 39 30 80 45.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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