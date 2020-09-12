شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية غرباً.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً. والخليج العربي خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 04:29. وبحر عمان: خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 15:43 الثاني عند الساعة 07:12، والجزر الاول عند الساعة 11:22 عند الساعة 23:47. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 28 90 25 دبي 43 31 80 20 الشارقة 45 27 85 25 عجمان 43 28 80 25 Advertisements أم القيوين 44 29 85 20 رأس الخيمة 43 27 80 25 الفجيرة 38 30 85 25 العين 44 30 50 15 ليوا 48 26 90 10 الرويس 42 26 95 25 السلع 44 27 90 35 دلما 38 31 95 50 طنب الكبرى 39 30 80 45 طنب الصغرى 39 30 80 45 أبو موسى 39 30 80 45.

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