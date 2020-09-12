شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن سلسلة غارات على أهداف حوثية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، سلسلة غارات على أهداف حوثية في العاصمة صنعاء.

Advertisements وقال سكان محليون إن انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف جوي هزت العاصمة. وأكد السكان أن القصف استهدف دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب

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