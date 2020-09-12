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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تواصل تقديم المساعدات للمواطنين في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.
وعبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تم تقديم 16 طنا من المواد الإغاثية على 1400 أسرة بمخيم الوعره بمدينة الخوخة الساحلية كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي و الدريهمي وبيت الفقية وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.
وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير الى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر " على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم
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