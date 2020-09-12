شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف يدمر رتلا عسكريا للمليشيا في مفرق الجوف بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دمرت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل، رتلا عسكريا حوثيا في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت رتلا مكونا من عربتين ودبابة ومضاد طيران في مفرق الجوف.

وأكدت المصادر أن القصف دمر الرتل بشكل كامل وأوقع قتلى وجرحى.

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