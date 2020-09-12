شكرا لبحثكم عن خبر أمن صنعاء يكشف مستجدات جديدة في قضية مقتل الشاب الأغبري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد أمن العاصمة صنعاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية تعذيب ومقتل الشاب عبدالله قايد عبدالله محمد الأغبري.

وذكر بيان صحفي لأمن العاصمة أنه تم تحويل المتهمين مع أدوات الجريمة وتقرير الادلة الجنائية وملف التحقيقات إلى نيابة شرق العاصمة في تاريخ 5 سبتمبر الجاري.

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واشار إلى أان ضبط الجناة تم بتاريخ 27 اغسطس بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة.



وأوضح أنه تم التعاطي مع الواقعة تم وفق القوانين كأي جريمة جنائية وأحيل المتهمين الى التحقيقات وتم مواجهتهم بالحقائق التي أكدت تعذيبهم المجني عليه بقسوة ووحشية حتى فارق الحياة.

ودعا أمن العاصمة النيابة والقضاء الى سرعة البت في القضية وإنزال أقصى درجات العقوبة بالمتهمين.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، كلفت 11 محاميا لتقديم العون القضائي لأولياء دم الشاب عبدالله الاغبري، الذي قضى تحت تعذيب وحشي في الواقعة التي أثارت ردود فعل عارمة، مطالبة بالاقتصاص للشاب المغدور.