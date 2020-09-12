شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تحتجز مدرب المنتخب وسبعة لاعبين في القاعدة وتمنعهم من العودة الى عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية مطلعة ان سلطات الحوثي في منطقة القاعدة بمحافظة اب اليمنية تحتجز منذ مساء امس وحتى الان ابناء محافظة عدن المشاركين في المنتخب اليمني لشباب كرة القدم بما فيهم مساعد المدب محمد الزنم والطبيب عارف قدار وتمنعهم من العودة الى عدن.
وقالت المصادر ان الرياضيين الذي الغي معسكرهم في صنعاء بسبب تأجيل نهائيات اسيا يقبعون في العراء بظروف صعبة.
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