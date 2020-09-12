شكرا لبحثكم عن خبر تحذير رسمي من أمطار وسيول جارفة على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المحافظات، من تعز جنوباً وحتى صعدة شمالاً وقد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وكذا الأجزاء المرتفعة المحاذية للسهول الساحلية الغربية مع نشاط للرياح السطحية خلال فترة الظهيرة مثيرة للاتربة والرمال.

وأوضح في نشرته الصادرة اليوم الجمعة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً إلى غائم والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية و المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة اجمالاً تنشط احياناً على السواحل الجنوبية والشرقية لتصل أقصى سرعة لها إلى 18عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

وأشار إلى أن الطقس سيكون في المناطق الصحراوية صحو إلى غائم جزئياً وحار، مع إحتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال، تصل أقصى سرعة لها إلى 16عقدة.



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وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية واخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خصوصاً على المنحدرات الجبلية وكذا سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من إنخفاض الرؤية الافقية بسب الأمطار والضباب.

ونبه المركز ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر شرق خليج عدن وحول ارخبيل سقطرى.