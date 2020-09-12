شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي بصنعاء يستثني 6 أنواع من عملة الدولار القديمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد البنك المركزي اليمني الخاضغ لسيطرة الحوثيين، أن قيمة الأوراق النقدية لعملة الدولار فئة الإصدار 2003م – 2006م “البيضاء” بما في ذلك التي تظهر عليها آثار الثني أو المختومة هي نفس قيمة الأوراق النقدية لعملة الدولار ذات فئة الإصدار اللاحق “الزرقاء”.

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و حذر البنك المركزي بصنعاء البنوك وشركات الصرافة من التلاعب أو التمييز في أسعار صرف هذه الطبعة من الدولار.

و استثنى البنك المركزي، ستة أنواع من الأوراق النقدية من فئة الإصدار 2003م 2006م (البيضاء)، و هي المخزوقة و المقطوعة و المحروقة والمكتوب عليها بخط اليد و ذات المعالم المطموسة و الألوان المتغيرة بشكل كبير.



و لفت البنك إلى أن لجان تابعة للبنك المركزي بصنعاء ستقوم بتعليق عارضة القرار، أمام كل محل صرافة و البنوك التجارية بالعاصمة صنعاء. محذرا من إزالتها أو تعرضها للمسح أو التضليل، منوها إلى أن المتسبب سيدان بجرم الإضرار بالاقتصاد الوطني.